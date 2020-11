De los barrios segregados a la vitalidad urbana: la resiliencia urbana como herramienta para combatir las desigualdades, territoriales y sociales

<br> <strong>Cristina Adroher</strong> Economista de la salud y licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Actualmente trabaja en la Dirección de Planificación del Hospital Sant Joan de Déu, previamente en el Servicio de la salud y en la Agencia de Calidad y Avaluación Sanitarias de Catalunya. Interesada en las políticas sanitarias y convencida de que, en el mundo de la salud, la gestión también importa. <strong><a href="https://twitter.com/cris_adroher" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@cris_adroher</a></strong> <br></br> <strong>Anna García-Altés </strong> Economista y doctora en Medicina y Cirugía. Trabaja en ña Agencia de Calidad y Avaluación Sanitarias de Catalunya. Es la vicepresidenta del Expert Panel on effective ways of investing in health de la Comisión Europea. Le interesa hacer llegar el conocimiento a la toma de decisiones en política sanitaria. <strong><a href="https://twitter.com/annagaal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@annagaal</a></strong>