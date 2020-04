Espacios de confianza en tiempo de fake news

Director de Estudios de Caixabank y profesor en la Barcelona School of Management de la UPF. Es Doctor en Economía por la London School of Economics (LSE) y Máster en Economía y Finanzas del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, Fue ayudante de investigación en el Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra y en el Financial Markets Group de la LSE.